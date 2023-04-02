الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل مستشار ثان للحرس الثوري في قصف إسرائيلي على دمشق

منذ 22 ثانية
قصف على سوريا- أرشيفية

قصف على سوريا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

لقي مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني مصرعه متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية، وفق ما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، الأحد.

تنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتنامى نفوذ طهران منذ أن بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق. وقتل العشرات من أعضاء الحرس الثوري بينهم ضباط كبار في سوريا خلال الحرب.

وقالت الوكالة “أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد”.

كما قتلت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس آذار، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.

وتعهد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

انفجار بمصفاة نفط- أرشيفية
إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مصفاة نفط غرب إندونيسيا
علم الجبل الأسود
جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في الجبل الأسود
عاصفة ثلجية
مقتل 22 شخصا جراء عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

مؤشر قياس الزلازل
زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
هذا ما سمعه فرنجية من "الأم الحنون"...
الياس بو صعب
ماذا يحصل بين باسيل وبو صعب؟