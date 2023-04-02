مقتل مستشار ثان للحرس الثوري في قصف إسرائيلي على دمشق

لقي مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني مصرعه متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية، وفق ما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، الأحد.

تنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتنامى نفوذ طهران منذ أن بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق. وقتل العشرات من أعضاء الحرس الثوري بينهم ضباط كبار في سوريا خلال الحرب.

وقالت الوكالة “أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد”.

كما قتلت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس آذار، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.

وتعهد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة.