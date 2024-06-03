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مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم إسرائيلي في سوريا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2024 6:48 مساءً
الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري الايراني

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ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية الاثنين أن مستشارا للحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا أمس الأحد 2\5\2024.

وذكرت الشبكة أن المسؤول يدعى سعيد أبيار دون أن تذكر رتبته.

وفي آخر المستجدات سقط عشرات القتلى في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي سو ريا في وقت مبكر اليوم الاثنين 3\5\2024. حسب وسائل إعلام سورية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف بعيد منتصف الليل مواقع في محيط حلب.

وقال المصدر العسكري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن قتلى وخسائر مادية.

من جهتها، قالت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون في هذا القصف الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، فإن من بين المواقع المستهدفة معمل لصهر النحاس قرب بلدة حيّان بريف حلب الشمالي الغربي.

وأفاد ناشطون بأن غارات استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة توصف بأنها موالية لإيران في بلدة حيّان.

وقبل أيام، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع في مدينة بانياس بسوريا مما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى لمقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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