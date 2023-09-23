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مقتل مسلحين تابعين لتنظيم الدولة في غارة جوية بالكونغو

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2023 10:24 مساءً
مسلحين في الكونغو- أرشيفية

مسلحين في الكونغو- أرشيفية

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قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، السبت ،إن غارة جوية شنها جيش بلاده أدت لمقتل مسلحين في جماعة متمردة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية، من بينهم المسؤول الرئيسي عن شن هجمات بالقنابل في العاصمة كمبالا.

وأضاف موسيفيني أن الغارة الجوية نُفذت في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة في 16 سبتمبر أيلول وأكدت المعلومات التي جُمعت بعدها مقتل أعضاء في جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة.

وقال موسيفيني في بيان “قُتل عدد كبير من الإرهابيين، ومنهم ميدي نكالوبو صاحب السمعة السيئة ومدبر (هجمات) بالقنابل في كمبالا”.

ولم يذكر موسيفيني عدد القتلى تحديدا.

وأطلقت أوغندا في ديسمبر كانون الأول 2021 عملية في شرق الكونجو ضد جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، لكن الجماعة لا تزال تشن هجمات على المدنيين والأهداف العسكرية في الكونجو وأوغندا.

    المصدر :
  • رويترز

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