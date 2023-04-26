مقتل ممثل سابق لخامنئي بشمال إيران

قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن أحد أعضاء هيئة دينية ذات نفوذ أُغتيل في إقليم مازاندران بشمال البلاد الأربعاء، مضيفة أنه جرى اعتقال من يشتبه في أنه منفذ العملية.

وذكرت الوكالة أن عباسعلي سليماني الممثل السابق للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في إقليم سستان وبلوخستان ذي الأغلبية السنية، توفي في المستشفى الذي نقل له بعد تعرضه لإطلاق نار في بنك في مدينة بابلسر بشمال البلاد.

ومجلس خبراء القيادة هو هيئة دينية ذات نفوذ تشرف على الزعيم الأعلى ومسؤولة عن تعيينه ويمكنها عزله من الناحية النظرية.

ويقع إقليم سستان وبلوخستان في جنوب البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهو أحد أفقر الأقاليم الإيرانية وشهد احتجاجات كثيفة مناهضة للحكومة استمرت شهورا في أعقاب مقتل شابة إيرانية أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر أيلول.