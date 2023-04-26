الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل ممثل سابق لخامنئي بشمال إيران

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2023 1:56 مساءً
خامنئي

خامنئي

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن أحد أعضاء هيئة دينية ذات نفوذ أُغتيل في إقليم مازاندران بشمال البلاد الأربعاء، مضيفة أنه جرى اعتقال من يشتبه في أنه منفذ العملية.

وذكرت الوكالة أن عباسعلي سليماني الممثل السابق للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في إقليم سستان وبلوخستان ذي الأغلبية السنية، توفي في المستشفى الذي نقل له بعد تعرضه لإطلاق نار في بنك في مدينة بابلسر بشمال البلاد.

ومجلس خبراء القيادة هو هيئة دينية ذات نفوذ تشرف على الزعيم الأعلى ومسؤولة عن تعيينه ويمكنها عزله من الناحية النظرية.

ويقع إقليم سستان وبلوخستان في جنوب البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهو أحد أفقر الأقاليم الإيرانية وشهد احتجاجات كثيفة مناهضة للحكومة استمرت شهورا في أعقاب مقتل شابة إيرانية أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع الأسهم الأوروبية
تراجع الأسهم الأوروبية وسط عودة مخاوف الركود
إيران: سيتم إطلاق سراح دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا ضمن صفقة تبادل سجناء
علم روسيا وعلم اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اوكرانيا تعمل مع مكتب تحقيقات لجمع أدلة على جرائم حرب في أوكرانيا

الأكثر قراءة

المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
البترون
فوضى عارمة.. ماذا يحصل في البترون؟
صحن "المقروطة"
حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية