مقتل مهاجم بعد إطلاقه سهما على شرطي يحرس سفارة إسرائيل في صربيا

قُتل منفذ هجوم رميا بالرصاص اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، بعد أن أطلق سهما على فرد من الشرطة كان يحرس السفارة الإسرائيلية في بلجراد، وهو حادث وصفه وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش بأنه هجوم إرهابي على صربيا.

ونقلت وكالة تانيوج للأنباء نقلا عن داتشيتش قوله إن حياة الشرطي في خطر ويخضع لجراحة.

وأضافت أن الشرطي رد بإطلاق النار على المهاجم، ما أدى إلى مقتله، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

وفي حوالى الساعة 11,00 صباحا (09,00 ت غ)، قام “مجهول باطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته”، بحسب وزير الداخلية، إيفيكا داسيتش، الذي أوضح أن الشرطي “استخدم سلاحا دفاعا عن النفس” ضد المهاجم الذي “قضى متأثرا بجروحه”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف أن الشرطي كان واعيا عندما تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الرئيسي في بلغراد، حيث سيتم إجراء عملية جراحية في رقبته، بحسب صحيفة “غارديان”.

ولا تزال هوية المهاجم قيد التحديد. وقال داتشيتش: “يتم التحقيق في جميع ملابسات الهجوم والدوافع المحتملة”، وفقا للصحيفة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السفارة مغلقة ولم يصب أي موظف بالسفارة، بحسب شبكة “إيه بي سي نيوز”.

ووفقا لـ”إيه بي سي نيوز”، تقع سفارة إسرائيل على مسافة ليست بعيدة عن السفارة الأميركية في منطقة راقية في بلغراد. وتتولى حراستها وحدة شرطة خاصة تضم ضباطا مسلحين بأسلحة آلية.

وحافظت صربيا على علاقات وثيقة مع إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه التي تواجهه سفارة لإسرائيل بالخارج، إذ أعلنت الشرطة الرومانية أن رجلا ألقى زجاجة حارقة على السفارة الإسرائيلية في بوخارست، في ٣ يونيو الجاري، واستبعدت في هذه المرحلة أي صلة بالحرب في قطاع غزة.