مقتل مواطن أميركي في وسط بغداد

أفادت مصادر في الشرطة العراقية بأنّ مواطنًا أميركيًا لقي حتفه في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لخطفه.

وأضافت المصادر أن الجثة نُقلت إلى مستشفى في حي الكرادة في العاصمة العراقية، وأنّ تقريرًا مبدئيًا من المستشفى أشار إلى أنه توفي بسبب رصاصة.

في السياق، ذكر مصدر من الشرطة أنّ الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرّسًا للغة الإنكليزية.

أمّا مصدر آخر من الشرطة فأشار الى أن مسلحين فتحوا النيران من مركبة على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية فأردوه قتيلا.

وقال رائد بالشرطة العراقية: “وفقًا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان، فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي”.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمرًا بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل المواطن الأميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “نيد برايس” إن الوزارة علمت بتقارير تتحدث عن مقتل مواطن أميركي في العراق، وإن الوزارة تفحص هذه التقارير.

وأضاف في مؤتمر صحفي اعتيادي: “سنبلغ بالطبع أقرب الأقارب قبل الإدلاء بأي تصريحات عامة”.