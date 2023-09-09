مقتل مواطن فرنسي وإصابة 8 في زلزال المغرب

قال مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية، السبت، إن مواطنا فرنسيا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في الزلزال الذي ضرب المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وأضاف المسؤول أن المواطن الفرنسي توفي متأثرا بسكتة قلبية خلال الزلزال، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية بأن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1305 أشخاص في ساعة متأخرة من مساء، السبت.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.

وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.

وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.