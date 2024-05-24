مقتل نحو 100 شخص جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

قالت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، إن انهيارا أرضيا وقع في قرية نائية بشمال بابوا غينيا الجديدة أودى بحياة نحو 100 شخص.

وفي صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، تسلق السكان صخورا ضخمة متناثرة بين جذوع الأشجار والحطام الذي خلفه الانهيار الأرضي في أثناء تقييم الأضرار.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنه يجري انتشال الجثث بعد أن ضرب الانهيار الأرضي قرية كاوكالام في إقليم إنجا حوالي الساعة الثالثة صباحا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى. ولم تتوافر تفاصيل أكثر عن الواقعة.

ولم يرد مسؤولون حكوميون ولا الشرطة في بابوا غينيا الجديدة بعد على طلبات للتعليق.

وقالت وسائل الإعلام في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي إن الانهيار الأرضي أثر على العمليات في منجم بورجيرا للذهب، الذي تديره شركة باريك جولد من خلال شركة باريك نيوجيني المحدودة، وهي مشروع مشترك مع شركة زيجين للتعدين الصينية.

لم ترد باريك جولد بعد على طلب التعليق خارج ساعات العمل العادية.