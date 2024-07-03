مقتل نحو 121 في تدافع خلال احتفال ديني بشمال الهند

قالت السلطات اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024،إن عدد القتلى في تدافع خلال احتفال ديني هندوسي في شمال الهند ارتفع إلى 121 شخصا، فيما ذكر تقرير للشرطة أن عدد الحاضرين كان أكثر من ثلاثة أمثال الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

وحدث التدافع أمس الثلاثاء في قرية فولراي موجال جارهي الواقعة في منطقة هاتراس بولاية أوتار براديش على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من نيودلهي، حيث احتشد نحو 250 ألف شخص رغم التصريح بحضور نحو 80 ألفا فقط، وذلك وفقا لتقرير المعلومات الأولية الصادر عن الشرطة.

وذكرت السلطات المحلية أن 121 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 31 آخرون، فيما أوضحت أن القتلى بينهم 112 امرأة وسبعة أطفال.

وقال أطباء في مستشفى منطقة هاتراس، التي نقل إليها العديد من الضحايا، لرويترز