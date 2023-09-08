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مقتل 10 أشخاص بحادث انفجار غاز في الصين

منذ 41 دقيقة
علم الصين

علم الصين

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أفاد التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في” الجمعة بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث انفجار غاز وقع في ورشة بمدينة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.

ونقل التلفزيون عن السلطات المحلية أن انفجار غاز عالي الضغط وقع بعد ظهر أمس الخميس 7\9\2023 وأدى إلى مقتل ثمانية عمال في ورشة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن أربعة عمال أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق.

ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات المحلية أنه تم العثور على جثة أخرى في مكان الحادث.

وجرى فتح تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.

وتقع حوادث نتيجة لانفجارات الغاز والمواد الكيميائية بشكل متكرر في الصين بعد سنوات من النمو الاقتصادي السريع. وتكثف الصين عمليات التفتيش والفحص لكن لا تزال حوادث المصانع والورش أمرا شائعا.

    المصدر :
  • رويترز

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