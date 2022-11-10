مقتل 10 أشخاص بحريق في جزر المالديف

قالت الشرطة في جزر المالديف، الخميس، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مبنى في ماليه يضم ورشة تصليح وشققا سكنية.

وقال مسؤولون لرويترز إنه يُعتقد أن معظم السكان من المغتربين من الهند وبنجلادش وإنهم حوصروا في الحريق.

وذكرت المفوضية العليا للهند في جزر المالديف على تويتر “يغمرنا حزن عميق جراء الحريق المأساوي في ماليه والذي تسبب في خسائر في الأرواح، بما في ذلك رعايا هنود حسبما تشير التقارير”.

ويمثل العمال المهاجرون من جنوب آسيا جزءا كبيرا من السكان في جزيرة المالديف.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم شرطة جزر المالديف ينوس صباح قوله إن “الحريق اندلع في المبنى بعد منتصف الليلة الماضية”، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكد من جنسيات الضحايا حتى الآن وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.