الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 10 أشخاص بحريق في جزر المالديف

منذ 36 دقيقة
حريق في جزر المالديف

حريق في جزر المالديف

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة في جزر المالديف، الخميس، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مبنى في ماليه يضم ورشة تصليح وشققا سكنية.

وقال مسؤولون لرويترز إنه يُعتقد أن معظم السكان من المغتربين من الهند وبنجلادش وإنهم حوصروا في الحريق.

وذكرت المفوضية العليا للهند في جزر المالديف على تويتر “يغمرنا حزن عميق جراء الحريق المأساوي في ماليه والذي تسبب في خسائر في الأرواح، بما في ذلك رعايا هنود حسبما تشير التقارير”.

ويمثل العمال المهاجرون من جنوب آسيا جزءا كبيرا من السكان في جزيرة المالديف.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم شرطة جزر المالديف ينوس صباح قوله إن “الحريق اندلع في المبنى بعد منتصف الليلة الماضية”، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكد من جنسيات الضحايا حتى الآن وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ناقلة نفط- أرشيفية
ناقلة نفط خاضعة لعقوبات تتجه إلى نيباه بعد جنوحها
العاصمة الفرنسية- باريس
فرنسا.. فوضى في حركة مترو باريس بسبب إضراب العاملين
منشأة نووية إيرانية
إسرائيل تجدد تهديدها باستهداف المنشآت النووية الإيرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
كرسي رئيس الجمهورية
ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!
فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا