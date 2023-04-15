مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح لمتشددين في نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية، السبت، إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا على أيدي مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة في ولاية يوبي شمال شرق البلاد، في أحدث هجوم في منطقة تواجه فيها قوات الأمن تمردا طال أمده.

وقالت منظمات إغاثة دولية إن تمرد بوكو حرام، الذي اندلع في شمال شرق نيجيريا عام 2009، أسفر عن مقتل أكثر من 350 ألفا وأجبر مليونين على الأقل على الفرار من ديارهم.

وأفاد دونجوس عبد الكريم المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي بأن الهجوم وقع في منطقة جوجبا المحلية في بلدة بوني جاري أمس الجمعة عندما تعرضت مجموعة من القرويين لكمين من مسلحي بوكو حرام أثناء البحث عن قروي مفقود.

وقال عبد الكريم لرويترز عبر الهاتف “تم العثور على عشر جثث. وتم إرسال عناصر الأمن إلى المنطقة الآن لمواجهة المتمردين الذين يترددون من وقت لآخر على تلك المنطقة بالتحديد”.