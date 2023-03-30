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مقتل 10 أشخاص جراء حريق في عبارة جنوب الفلبين

منذ 11 دقيقة
حريق في عبارة- أرشيفية

حريق في عبارة- أرشيفية

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قال مسؤول في خفر السواحل إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعدما شب حريق في عبارة، الأربعاء، قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين.

وقال قائد خفر السواحل في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد لمحطة دي.زد.إم.إم الإذاعية إن تسعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في حجرات مكيفة الهواء. ويمكن أن تقل العبارة ما يصل إلى 430 شخصا.

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل السفينة ليدي ماري جوي 3 وهي تُرش بالماء بينما يُنقل الركاب الذين تم إنقاذهم إلى الشاطئ.

وقال خفر السواحل إنه سيساعد في التحقيقات وتقييم عوامل السلامة، وأيضا التأكد من عدم وجود أي تسريب للوقود.

ولدى الفلبين، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7600 جزيرة، سجل سيء في السلامة البحرية إذ كثيرا ما تبحر السفن وهي مكتظة بالركاب ولا تزال سفن قديمة كثيرة مستخدمة.

وفي مايو أيار، لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اندلع حريق في عبارة عالية السرعة كانت تقل 134 شخصا على متنها.

    المصدر :
  • رويترز

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