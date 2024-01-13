مقتل 10 أشخاص على الأقل.. وفقدان آخرين إثر حادث بمنجم فحم في الصين

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ستة آخرون في حادث وقع في منجم للفحم في وسط الصين، على ما ذكر التلفزيون العام، اليوم السبت.

وأوضح تلفزيون “سي سي تي في” الصيني العام، أن الحادث وقع الجمعة عند الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي (الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش الجمعة) في منجم يقع على مسافة أكثر من 700 كيلومتر من بكين في بينغدينغشان في إقليم خبي.

وتشير التحقيقات الأولية إلى حدوث انفجار، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

وسجلت معايير السلامة في المناجم بالصين تحسناً واضحاً في العقود الأخيرة، كما تحسنت التغطية الإعلامية لهذه الحوادث التي كان يتم تجاهل الكثير منها في الماضي.

لكن حوادث ما زالت تقع باستمرار بسبب الخطر المرتبط بهذا القطاع والتطبيق المتفاوت لتعليمات السلامة في بعض الأحيان.

وأدى حادث في ديسمبر الماضي في منجم فحم آخر في هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين إلى مقتل 12 شخصاً.

قبل ذلك، لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم في سبتمبر الماضي في حريق في منجم للفحم في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد.

والعام الماضي، أدى انهيار منجم فحم مفتوح في فبراير 2023 في منغوليا الداخلية (شمال الصين) إلى مقتل 53 شخصاً. ودفن عشرات الأشخاص والمركبات تحت الركام.