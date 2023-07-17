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مقتل 10 أشخاص في الشمال الغربي المضطرب بالكاميرون

منذ ساعة واحدة
قوات الأمن في الكاميرون

قوات الأمن في الكاميرون

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أعلن حاكم الإقليم الشمالي الغربي بالكاميرون، اليوم الاثنين، أن “مسلحين قتلوا عشرة أشخاص وأصابوا اثنين آخرين عند تقاطع مزدحم في مدينة باميندا بالإقليم المضطرب”.

وبيّن شاهد أن “المهاجمين وصلوا في سيارات في وقت متأخر من أمس الأحد وأمروا الناس بالإنبطاح على الأرض واتهموهم بعدم دعم انفصاليين بالمنطقة وفتحوا النار بينما امتثل البعض لأوامرهم وركض البعض الآخر”.

ونفت قوات دفاع أمبازونيا مسؤوليتها عن الواقعة، وهي الجماعة الانفصالية الرئيسية في أمبازونيا الناطقة باللغة الإنكليزية والتي تقاتل منذ عام 2017 احتجاجا على التهميش المزعوم من الحكومة التي يتحدث غالبية أعضاؤها باللغة الفرنسية.

وقال الحاكم أدولف ليلي لافريك لرويترز إنه “يجري مطاردة “الإرهابيين” الذين قاموا بالمذبحة”، وأضاف: “التحقيقات جارية وسنصدر بيانا بهذا الشأن في وقت لاحق من اليوم”.

واشار الشاهد إلى أن “رجالا يرتدون زيا عسكريا وصلوا في مركبتين واندفعوا صوب تقاطع ناتشو حيث توجد مطاعم وحانات ومتاجر في حوالي الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش”.

وأضاف أنهم “أطلقوا النار على الناس بشكل عشوائي قبل أن ينصرفوا”.

    المصدر :
  • رويترز

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