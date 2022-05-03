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مقتل 10 أشخاص في قصف روسي لمصنع شرقي أوكرانيا

3 - مايو - 2022
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 15 في قصف روسي لمصنع فحم بمدينة أفدييفكا.

وقال كيريلينكو “الروس كانوا يعرفون جيدا أين يصوبون. كان العمال قد أنهوا للتو نوبة العمل وينتظرون حافلة عند المحطة لتقلهم من المصنع إلى منازلهم”.

ولم تعلق روسيا على الفور على الواقعة. وتنفي استهداف المدنيين.

عمليات الإجلاء من مصنع آزوفستال

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا “أوسنات لوبراني” أنّ المنظمة نجحت في إجلاء نحو 101 شخص من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وأضافت أنّ معظمهم وصل إلى مدينة زابوريجيا حيث يتلقون المساعدات الإنسانية.

وذكرت لوبراني في بيان أرسلته للصحفيين “بفضل العملية، تمكن 101 رجل وامرأة وطفل ومسن أخيرا من مغادرة الخنادق تحت مصنع آزوفستال ورؤية ضوء النهار بعد شهرين”.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي شاركت أيضا في عملية الإجلاء، أصدرت بيانًا موازيا قالت فيه إن نحو مئة شخص من منطقة المصنع في ماريوبول وصلوا إلى زابوريجيا اليوم الثلاثاء وأضافت أن بعضهم جرحى.

في سياق متصل، كشف “باسكال هوندت” رئيس الصليب الأحمر في أوكرانيا أن عددًا غير معروف من المدنيين ما زال محاصرًا في مدينة ماريوبول والمناطق المحيطة بها بعدما أجلت اللجنة أكثر من 100 مدني من مصنع آزوفستال.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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