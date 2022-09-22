الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
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مقتل 10 اشخاص في إطلاق نار بحانة في المكسيك

منذ 7 دقائق
عناصر من الشرطة المكسيكية

عناصر من الشرطة المكسيكية

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قال مسؤولون إن مسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة بوسط المكسيك مما أدى إلى مقتل عشرة في أحدث اندلاع لأعمال العنف في البلاد.

قال مسؤول في الشرطة من بلدة تاريمورو بولاية جواناخواتو، التي شهدت في السنوات القليلة الماضية حروبا شرسة بين عصابات المخدرات المتناحرة، “يبدو أنه كان هجوما مباشرا”.

أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن جميع الضحايا العشرة في الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء كانوا من الذكور، ولم يُلق القبض على أي شخص حتى الآن.

وقال مسؤول بحكومة الولاية إن تسعة من الرجال قتلوا في مكان الحادث بينما توفي العاشر متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.

وقدم حاكم جواناخواتو، دييجو سينهو رودريجيز، تعازيه لأسر الضحايا على تويتر، ووصف إطلاق النار بأنه “هجوم جبان”.

ولم يقدم تفاصيل بشأن الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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