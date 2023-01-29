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مقتل 10 اطفال إثر انقلاب قارب في شمال غرب باكستان

منذ 15 دقيقة
سيارة إسعاف في باكستان

سيارة إسعاف في باكستان

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أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن الشرطة بأن عشرة أطفال لقوا حتفهم اليوم الأحد 29\1\2023، إثر انقلاب قارب في شمال غرب باكستان.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم جراء سقوط حافلة في واد بإقليم بلوخستان في جنوب البلاد اليوم الأحد 29\1\2023.

وقال حمزة أنجوم مساعد المفوض بمنطقة لاسبيلا في بلوخستان لصحيفة دون إن الحافلة اصطدمت بجسر مما تسبب في سقوطها في واد واشتعال النيران فيها.

ونقلت الصحيفة عنه القول إن 41 شخصا من بين 48 كانوا على متن الحافلة لقوا حتفهم، وكانت الحافلة في طريقها من كويتا عاصمة بلوخستان إلى مدينة كراتشي في الجنوب.

    المصدر :
  • رويترز

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باكستان.. مقتل 40 جراء سقوط حافلة في واد جنوب البلاد

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