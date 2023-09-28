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مقتل 10 جنود على الأقل في هجوم مسلح في النيجر

منذ 24 دقيقة
قوات من جيش النيجر - رويترز

قوات من جيش النيجر - رويترز

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قال ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن عشرة جنود على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون في جنوب غرب النيجر صباح اليوم الخميس.

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزا للتمرد الإسلامي في منطقة الساحل في السنوات القليلة الماضية.

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته. ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسؤولة عن الهجوم.

تنشط جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

وقتل 17 جنديا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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