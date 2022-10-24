مقتل 10 جنود وإصابة 50 بهجوم على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

قال جيش بوركينا فاسو في بيان إن ما لا يقل عن عشرة جنود لقوا حتفهم وأصيب نحو 50 في هجوم شنه مسلحون، الاثنين، على قاعدة للجيش في جيبو بشمال البلاد.

ويشن متشددون إسلاميون، بعضهم على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، تمردا في شمال بوركينا فاسو منذ عام 2015. ودفع تفاقم العنف جنودا الشهر الماضي إلى الإطاحة بالحكومة في ثاني انقلاب هذا العام.

وقال بيان الجيش “ردت عناصر الوحدة العسكرية ببسالة على النيران المباشرة وغير المباشرة للعدو الذي جاء بأعداد كبيرة”، مضيفا أن حصيلة القتلى أولية.

وأوضح أن ما لا يقل عن 18 من المهاجمين قٌتلوا أيضا.

وقال الجيش إنه تم نشر تعزيزات جوية في المنطقة من أجل عمليات الإغاثة.