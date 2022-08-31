الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. مقتل 10 في حادث شاحنة بإندونيسيا

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2022 1:08 مساءً
علم اندونيسيا

علم اندونيسيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت الشرطة الإندونيسية إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم بعض الأطفال، جراء حادث شاحنة قرب محطة للحافلات خارج مدرسة في إقليم جاوة الغربية.

وقال شرطي المرور لطيف عثمان إن الطلاب كانوا ينتظرون في محطة للحافلات بعد انتهاء اليوم الدراسي في مدينة بيكاسي، عندما انحرفت الشاحنة تجاههم واصطدمت بدراجتين ناريتين وأسقطت برج اتصالات خرساني.

صور من الحادثة

صور من الحادثة

وذكر عثمان أن 20 طفلا أصيبوا أيضا في الحادث.

وأضاف “نجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت المكابح قد تعطلت”، وقال مسؤول آخر في الشرطة في بيكاسي إنها ألقت القبض على السائق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر تابعة لميليشيات إيرانية
ميليشيات موالية لـ إيران تنشر صواريخ بدير الزور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
بوتين: غورباتشوف كان له تأثير كبير على مسار تاريخ العالم
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
اسعار النفط تتراجع وسط قلق المستثمرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
لبنان
ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
رامي مخلوف
ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!