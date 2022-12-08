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مقتل 10 في قصف روسي عنيف على بلدة كوراخوف بشرق أوكرانيا

منذ 44 دقيقة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا (أرشيفية)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قصفا روسيا أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عدد كبير في بلدة كوراخوف بشرق أوكرانيا يوم (الأربعاء 7-12-2022).

ووصف زيلينسكي الهجوم على البلدة بأنه “عنيف جدا ومتعمد دون شك”.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “كان هؤلاء أناسا مسالمين، أناسا عاديين… في السوق، صومعة (حبوب) ومحطة بنزين ومحطة أتوبيس ومبنى سكني. قائمة القتلى تضم حاليا عشرة قتلى والعديد من الجرحى”.

وندد كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب زيلينسكي بالهجوم في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة مصحوبا بلقطات مصورة لمبان مشتعلة.

وكتب تيموشينكو “الإرهابيون متوحشون، وسيحاسبون على ذلك”.

وتقع كوراخوف في منطقة دونيتسك، التي شهدت بعض أعنف المعارك التي دارت منذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال زيلينسكي إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا في انفجار لغم روسي بينما كانوا يشاركون في جهود لتحقيق الاستقرار في شبكة الطاقة بمنطقة خيرسون الجنوبية. وأصيب أربعة آخرون من رجال الشرطة.

    المصدر :
  • رويترز

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