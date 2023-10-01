مقتل 10 مهاجرين كوبيين في انقلاب شاحنة بالمكسيك

قال المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، الأحد، إن 10 مهاجرين كوبيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون بجروح خطيرة في حادث انقلاب شاحنة بضائع كانت تقلهم في إقليم تشياباس بجنوب المكسيك.

وقع الحادث على ساحل المحيط الهادي على طريق سريع في تشياباس، وهو طريق اعتاد على أن يسلكه المهاجرون الذين يعبرون حدود المكسيك قادمين من جواتيمالا في طريقهم شمالا نحو الولايات المتحدة.

وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان إن الشاحنة من طراز فورد وغير مصممة لنقل هذا العدد الكبير من الأفراد، وإن سائقها فر من مكان الحادث.

وأضاف “تشير التقارير الأولية إلى أن السائق كان مسرعا وفقد السيطرة على الشاحنة فانقلبت”.

وأظهرت صور نشرتها السلطات شاحنة بدون لوحات أرقام تعرضت لأضرار بالغة بعد انقلابها في مصرف على جانب الطريق السريع.

وقال المعهد إنه المصابين نقلوا إلى المستشفيات، حيث يخضعون للمراقبة. وكان طفل بين القتلى.

وحوادث الطرق التي يذهب ضحيتها مهاجرون شائعة في المكسيك التي يقصدها كثير من العابرين إلى الولايات المتحدة في مركبات غير مرخصة وسيئة الصيانة.

ففي ديسمبر كانون الأول 2021، قُتل ما لا يقل عن 54 شخصا يُعتقد بأن أصول معظمهم تعود إلى أمريكا الوسطى عندما انقلبت الشاحنة التي كانوا يستقلونها في تشياباس.