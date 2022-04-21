مقتل 11شخص بانفجار في مسجد شمالي أفغانستان.. وداعش يتبنى الهجوم

قال مسؤول صحي إن 11 شخصا على الأقل قُتلوا في انفجار في مسجد شيعي بمدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان اليوم الخميس.

وقال مسؤول في قطاع الصحة بشمال أفغانستان إن 11 شخصا آخرين على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار آخر في مدينة قندوز الواقعة في شمال أفغانستان أيضا.

ووقع الانفجاران بعد يومين من وقوع انفجارات في مدرسة ثانوية بمنطقة تسكنها أغلبية من طائفة الهزارة الشيعية في غرب كابول مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم قائد طالبان في مزار الشريف لرويترز “وقع انفجار في المنطقة الثانية داخل مسجد شيعي أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا وجريحا”.

وقال ضياء زنداني المتحدث باسم السلطة الصحية في الإقليم إن 11قُتلوا وأصيب 32 آخرون في انفجار مزار الشريف.

وفي كثير من الأحيان تستهدف جماعات سنية متشددة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، الأقلية الشيعية في أفغانستان.

وقال نجيب الله ساهل من السلطة الصحية الإقليمية إن المستشفيات في قندوز استقبلت 11 شخصا بين قتيل وجريح بعد انفجار وقع في المدينة.

وليس هناك تفاصيل بعد عن مكان وسبب انفجار قندوز.

وقالت إحدى سكان مزار الشريف إنها كانت تشتري احتياجاتها ومعها شقيقتها من سوق قريبة عندما سمعت دوي انفجار ضخم ورأت الدخان ينبعث من المنطقة المحيطة بالمسجد.

وقالت المرأة التي رفضت الإفصاح عن اسمها “تهشم زجاج المتاجر وكانت السوق مزدحمة للغاية وأخذ الجميع يركضون”.

وتقول طالبان إنها حققت الأمن منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر عنف المتشددين ما زال قائما، كما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن العديد من الهجمات منذ ذلك الوقت.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية على تليجرام اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا للشيعة في مزار الشريف بشمال أفغانستان.