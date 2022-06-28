الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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مقتل 11 شخصا بانهيار مبنى في مومباي

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انهيار مبنى في الهند- أرشيفية

انهيار مبنى في الهند- أرشيفية

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انهار مبنى سكني من أربعة طوابق في مومباي عاصمة الهند المالية خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل ويخشى أن مزيدا من الناس محاصرون تحت الأنقاض، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة المدنية المسؤولة عن مومباي إن جزءا من مبنى يقع في ضاحية مزدحمة في وسط المدينة انهار حوالي منتصف ليل الاثنين.

وكان عمال الإنقاذ يعملون على إزالة الأنقاض حتى وقت متأخر اليوم الثلاثاء، حيث أعاقت الأمطار الغزيرة العمل.

وانهيارات المباني شائعة في مومباي خلال موسم الرياح الموسمية، ويرجع ذلك في الغالب إلى سوء البناء.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ يبذلون قصارى جهودهم من أجل انتشال أربعة اشخاص على الأقل لازالوا محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار.

    المصدر :
  • رويترز

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