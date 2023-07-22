السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 11 شخص في حريق بالمكسيك

منذ 13 ثانية
حريق في المكسيك_ أرشيفية

حريق في المكسيك_ أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات في ولاية سونورا المكسيكية اليوم السبت إن 11 شخصا قُتلوا في حريق يُشتبه بأنه متعمد استهدف حانة في مدينة سان لويس كولورادو الحدودية في شمال المكسيك بعد أن أشعل أحد المرتادين على الحانة النار بزجاجة مولوتوف بعد طرده منها.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية سونورا إن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه به شاب كان مخمورا للغاية وقت الهجوم، وكان قد طُرد من الحانة بسبب عدم احترامه للنساء هناك.

ولكنه عاد بعد ذلك وألقى زجاجة مولوتوف على أبواب الحانة، وفقا لبيان صادر عن ممثلي الادعاء في الولاية.

وأضاف البيان أن هناك أربع نساء بين القتلى، وأن هناك أربعة مصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأشار البيان إلى أن السلطات تبحث حاليا عن المشتبه به.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يطلب انعقاد مجلس الناتو لبحث الأمن بالبحر الأسود
صواريخ أمريكية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ضربة لطموحات أوكرانيا بشأن صواريخ ATACMS الأمريكية
علم السعودية
السعودية تدين قيام مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من "القرآن الكريم"

الأكثر قراءة

إشكال بين مناصري حزب الله وحركة امل
فيديو.. "ولعت" بين الحزب والحركة في مجلس عاشوراء!
الطفلة المغدورة "لين طالب"
فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
بالفيديو - كلام خطير جداً.. من سرق بصمات اللبنانيين من النافعة؟