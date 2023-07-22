مقتل 11 شخص في حريق بالمكسيك

قالت السلطات في ولاية سونورا المكسيكية اليوم السبت إن 11 شخصا قُتلوا في حريق يُشتبه بأنه متعمد استهدف حانة في مدينة سان لويس كولورادو الحدودية في شمال المكسيك بعد أن أشعل أحد المرتادين على الحانة النار بزجاجة مولوتوف بعد طرده منها.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية سونورا إن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه به شاب كان مخمورا للغاية وقت الهجوم، وكان قد طُرد من الحانة بسبب عدم احترامه للنساء هناك.

ولكنه عاد بعد ذلك وألقى زجاجة مولوتوف على أبواب الحانة، وفقا لبيان صادر عن ممثلي الادعاء في الولاية.

وأضاف البيان أن هناك أربع نساء بين القتلى، وأن هناك أربعة مصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأشار البيان إلى أن السلطات تبحث حاليا عن المشتبه به.