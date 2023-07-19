الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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مقتل 11 عاملاً بانهيار جدار بعد هطول أمطار غزيرة في باكستان

منذ 16 ثانية
الفيضانات في باكستان

الفيضانات في باكستان

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لقى 11 عاملا على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون اليوم الأربعاء، عندما انهار جدار جراء هطول أمطار موسمية غزيرة بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق وكالة “روسيا اليوم”.

وأفاد مسؤول الإدارة المحلية نيهيل حفيظبأن الجدار سقط على العمال بينما كانوا نائمين في خيامهم بالقرب من مشروع بناء جسر، مضيفا انه تم “انتشال جثث 11 عاملا وأصيب خمسة في الحادث”.

وأوضح أن “الحادث وقع فجرا في أعقاب هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية”، فيما أكدت الشرطة من جهتها هذا النبأ.

وبحسب الوكالة، يعتبر موسم الأمطار الذي يستمر عادة من حزيران إلى أيلول أساسيا لري المزروعات وإعادة تعبئة موارد المياه في شبه القارة الهندية التي تتغذى بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من الأمطار الموسمية.

وتعد الأمطار حيوية للزراعة والأمن الغذائي في هذه المنطقة الفقيرة التي يقطنها حوالي ملياري نسمة. لكنه أيضا تعد سببا في وقوع كوارث كل عام.

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