مقتل 12 سجيناً في أحدث اشتباكات داخل سجن بالإكوادور

قالت مصلحة السجون في الإكوادور، السبت، إن ما لا يقل عن 12 نزيلا قتلوا في أحد سجون البلاد جراء اشتباك جديد بين عصابات، في أحدث واقعة عنف داخل سجون الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقعت المواجهة أمس الجمعة في سجن يعرف باسم لا بنيتنسياريا في مدينة جواياكيل، وهو أحد أخطر السجون في البلاد.

وتشهد الإكوادور أحداث شغب في السجون منذ عام 2021، مما أودى بحياة مئات السجناء. وتعزو الحكومة ذلك إلى اشتباكات بين عصابات المخدرات التي تتنافس على الأراضي والنفوذ.

وقالت مصلحة السجون للصحفيين “من خلال استخدام التكنولوجيا، ثبت أن 12 شخصا لقوا حتفهم”.

وأضافت أن الادعاء والشرطة موجودان في السجن للكشف عن هويات القتلى.

وتأتي اشتباكات أمس الجمعة في أعقاب مقتل ثلاث شرطيات أمام سجن في جواياكيل. وقبل أيام أعلنت مصلحة السجون العثور على ستة سجناء مشنوقين داخل أحد عنابر سجن لا بنيتنسياريا.