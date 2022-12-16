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مقتل 12 وفقد أكثر من 20 في انهيار أرضي بماليزيا

منذ 53 دقيقة
علم ماليزيا

علم ماليزيا

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قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انهيار أرضي أثناء نومهم في مخيم في ماليزيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 16\12\2022، بينما جففت فرق البحث الطمي الكثيف وقطعت الأشجار بحثا عن أكثر من 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور في بيان، إن الانهيار الأرضي على مشارف العاصمة كوالالمبور وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا، ودمر أحد التلال في مزرعة عضوية بها مرافق تخييم.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن أكثر من 90 شخصا حوصروا في الانهيار الأرضي، وتم العثور على 59 سالمين، ولا يزال 22 في عداد المفقودين.

وأضافت أنه بالإضافة إلى 12 قتيلا، نُقل ثمانية إلى المستشفى.

وقالت وزيرة الصحة زليخة مصطفى في مؤتمر صحفي، إن واحدة ممن نقلوا إلى المستشفى كانت حاملا، بينما أصيب آخرون بجروح تتراوح بين الطفيفة والاشتباه في إصابات في العمود الفقري.

وقال قائد شرطة المنطقة سفيان عبد الله، إن جميع القتلى ماليزيين ومن بينهم طفل في الخامسة من عمره.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه تم نشر ما يقرب من 400 شخص من عدة أجهزة مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وقع الانهيار الأرضي من ارتفاع يقدر بنحو 30 مترا فوق موقع المخيم، وغطى مساحة تبلغ حوالي فدان وفقا لمدير إدارة الإطفاء والإنقاذ بالولاية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي آثار انهيار أرضي كبير عبر منطقة غابات شديدة الانحدار بجوار طريق، بينما أظهرت صور أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي عمال الإنقاذ وهم يشقون طريقهم عبر الطمي الكثيف والأشجار الكبيرة وغيرها من الحطام.

    المصدر :
  • رويترز

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