الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 14 شخصا بعد اشتعال النار في سفينة إندونيسية

منذ ساعة واحدة
خفر السواحل الإندونيسي

خفر السواحل الإندونيسي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول في الإنقاذ إن 14 شخصا لقوا حتفهم بعد اشتعال النار في سفينة إندونيسية في البحر بالقرب من إقليم إيست نوسا تينجارا، الاثنين.

وقال بوتو سودايانا مسؤول الإنقاذ المحلي لرويترز إن 14 شخصا توفوا من بين 240 تم اخلاؤهم من السفينة كما نجا 226 راكبا. وأضاف أن العدد الإجمالي لركاب السفينة غير معروف.

وظهر في مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التأكد من صحتها بعد، مسؤولو إنقاذ يساعدون أشخاصا يرتدون سترات نجاة على النزول إلى قوارب نجاة.

ولم يتسن لرويترز إلى الآن تحديد سبب اشتعال النار في السفينة والغرض من الرحلة، لكن وكالة أنتارا الرسمية للأنباء نقلت عن وكالة النقل المحلية قولها إن السفينة كانت صالحة للإبحار.

وقال بوتو إن بيانا سابقا بالركاب تضمن 177 اسما لكن رجال الإنقاذ أنزلوا منها 240 راكبا.

وإلى الآن لم يرد متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في البلاد على طلب التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الأسهم في الخليج
تراجع معظم بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط
بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع
سيرغي لافروف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لافروف: تعديل اتفاق الحبوب سيعتمد على بيانات الأمم المتحدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!