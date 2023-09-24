مقتل 14 شخصا بهجوم مسلح في شمال غرب نيجيريا

قال سكان وزعيم محلي في نيجيريا إن مسلحين قتلوا ثمانية أشخاص، الأحد، وخطفوا ما لا يقل عن 60 آخرين في منطقتين بولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.

وقال مصدر في الشرطة وسائق مركبة كان شاهدا على هجوم في مكان آخر بشمال شرق نيجيريا إن من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون نصبوا كمينا لقافلة مركبات تحت حراسة عسكرية، مما أدى لمقتل جنديين وأربعة مدنيين.

وأضاف الشاهد أن المهاجمين أضرموا النيران في خمس مركبات واستولوا على شاحنة.

ولم يوضح الرئيس بولا تينوبو بعد كيف سيتعامل مع تفشي انعدام الأمن.

وقال سكان إن مسلحين حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية عند مدخل منطقة ماجامي الريفية في زامفارا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد قبل أن تصدهم القوات. وتشهد زامفارا العدد الأكبر من عمليات الخطف للحصول على فدى في نيجيريا والتي تنفذها عصابات مسلحة تعرف محليا بقطاع الطرق.

وقال زعيم محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية إن المسلحين انقسموا إلى ثلاث مجموعات هاجمت إحداها القاعدة العسكرية في حين هاجمت الأخريان منطقتي ماجامي وكاباسا القريبة منها.

وأضاف أن المسلحين خطفوا 60 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال شويبو هارونا، وهو من سكان ماجامي، لرويترز عبر الهاتف “كان قطاع الطرق يستقلون عددا كبيرا من الدراجات النارية ومسلحين بالبنادق وغيرها من الأسلحة، وراحوا يطلقون النار بشكل متقطع”.

وأضاف هارونا أنه حضر دفن أربعة أشخاص قتلوا خلال هذا الهجوم.

وقال أحد سكان منطقة كاباسا، ويدعى عيسى، إن المسلحين قتلوا أربعة أيضا وخطفوا العشرات.