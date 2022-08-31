الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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مقتل 14 شخصا في هجوم مسلح بشرق الكونغو الديمقراطية

منذ 6 دقائق
قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية

قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية

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قال شاهد وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان ،الأربعاء إن أشخاصا يُشتبه بأنهم متشددون إسلاميون قتلوا ما لا يقل عن 14 مدنيا وخطفوا أكثر من 12 آخرين في هجوم بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد متحدث باسم الجيش الهجوم الذي وقع في إقليم إيتوري مساء الثلاثاء، محملا القوات الديمقراطية المتحالفة مسؤولية الهجوم.

وهذه القوات عبارة عن ميليشيا أوغندية تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ التسعينيات، وكانت قد بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث أنتوني موالوشاي إن الجيش قتل خمسة من المهاجمين وأنقذ طفلة في الخامسة من عمرها كانت مخطوفة.

ولم يذكر عدد القتلى المدنيين.

وقال جيلبرت سيفامويندا، وهو رئيس جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، إن عدد القتلى في بياكاتو بلغ 16 قتيلا، منهم 14 مدنيا واثنان من مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة.

وأضاف سيفامويندا أن نحو 15 مزارعا ما زالوا في عداد المفقودين، فضلا عن عدة أشخاص آخرين لم يتسن العثور عليهم ولا يردون على المكالمات.

    المصدر :
  • رويترز

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