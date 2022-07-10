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مقتل 14 شخصًا في هجوم مسلّح على حانة في جنوب أفريقيا

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2022 11:43 صباحًا
عنصران من شرطة جنوب أفريقيا

عنصران من شرطة جنوب أفريقيا

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أفادت شرطة جنوب أفريقيا بأن مسلحين فتحوا النار على أشخاص كانوا يجلسون في حانة في سويتو، أكبر ضواحي جوهانسبرج، في الساعات الأولى من صباح الأحد 10 تموز، مما أسفر عن مقتل 14 وإصابة تسعة آخرين.

وأضافت الشرطة في بيان أنه بعد منتصف الليل بقليل “دخلت مجموعة من الرجال المسلحين ببنادق ومسدسات من عيار تسعة مليمترات الحانة وبدأت في إطلاق النار بشكل عشوائي على الزبائن الذين كانوا يجلسون بداخلها”.

وقالت الشرطة إنها بدأت حملة لتعقب الجناة.

من جهتها نقلت وكالة “أ ف ب” عن الشرطة المحلية أن رجال الأمن سجّلوا مقتل 12 شخصا في مكان الحادث، فيما توفي اثنان آخران لاحقا متأثرين بجروحهما.

    المصدر :
  • وكالات

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