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مقتل 14 على الأقل في هجوم على كنيسة شرق الكونغو

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 9:08 مساءً
تزايد أعمال العنف شرق الكونغو

تزايد أعمال العنف شرق الكونغو

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قال مسؤول محلي وقائد بالمجتمع المدني الاثنين إن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا بعد هجوم شنه مسلحون على كنيسة بإقليم إيتوري في شرق الكونجو أمس الأحد 27\8\2023.

وقال روفين مابيلا المسؤول عن منطقة دجوجو وديودون لوسا أحد قادة المجتمع المدني لرويترز إن جماعة التعاونية من أجل تنمية الكونجو (كوديكو)، وهي واحدة من عدة ميليشيات تعمل في الشرق الذي يمزقه الصراع، هي من تقف وراء هذا الهجوم.

وأضافا أن تسعة مدنيين وأربعة مسلحين وجنديا قتلوا في الهجوم.

وقالت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن الهجمات التي تشنها جماعة كوديكو تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها إقليم إيتوري منذ فترة طويلة إذ يحتاج نحو ثلاثة ملايين شخص إلى المساعدة بشدة.

    المصدر :
  • رويترز

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