الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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مقتل 14 في انهيار مبنى سكني في البرازيل

منذ 5 دقائق
علم البرازيل

علم البرازيل

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أعلن مسؤولو الدفاع المدني أمس السبت أن مبنى سكنيا انهار في شمال شرق البرازيل مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، فيما تم العثور على جثة آخر المفقودين.

وقع الانهيار يوم الجمعة في حي جانجا بضواحي ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية.

وانهار المبنى السكني خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.

وبحسب بيان للدفاع المدني، نجا ثلاثة أشخاص من الانهيار الذي لم تتضح أسبابه بعد.

وكان المسؤولون قد أعلنوا يوم الجمعة عن مقتل ثمانية.

وقدمت راكيل ليرا حاكمة بيرنامبوكو تعازيها على تويتر، وتعهدت بأن تفعل حكومة الولاية ما في وسعها لمساعدة العائلات المتضررة.

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