مقتل 15 جنديا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

قال جيش بوركينا فاسو، الأحد، إن مسلحين إسلاميين قتلوا 15 جنديا ومتطوعين مسلحين من بوركينا فاسو أمس السبت في أثناء عودتهم من مهمة إمداد في شرق البلاد.

وأضاف الجيش في بيان أن أربعة جنود آخرين أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع في مقاطعة جورما، بينما ما زال 11 في عداد المفقودين.

وتقاتل بوركينا فاسو المسلحين، ولدى بعضهم صلات بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، منذ عام 2015. ودفع العنف المتفاقم الجنود الشهر الماضي إلى الإطاحة بالحكومة في ثاني انقلاب تشهده البلاد هذا العام.

وتسببت الأزمة في تشريد مليوني شخص في بوركينا فاسو بمفردها، كم أدى إلى مقتل الآلاف في منطقة الساحل الأفريقي في غرب أفريقيا، حيث انتشر تمرد بدأ في مالي خلال العقد المنصرم.