مقتل 15 سجينا في أحدث أعمال عنف في سجون الإكوادور

قالت وكالة السجون في الإكوادور إن ما لا يقل عن 15 سجينا قتلوا في سجن بمدينة لاتاكونجا وأصيب 21 آخرون في أحدث وقائع العنف الدامي في سجون الدولة الواقعة في منطقة جبال الأنديز.

تعزو حكومة الرئيس المحافظ جييرمو لاسو العنف في السجون إلى المعارك بين العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات.

وقال المسؤولون إن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في حين قال أوزوالدو كورونيل، حاكم مقاطعة كوتوباكسي، التي تضم لاتاكونجا، للصحفيين إن الأمن قد استُعيد.

وقال الحاكم “في الوقت الحالي، ووفقا لمعلومات الطب الشرعي من الشرطة الوطنية، لقي 15 شخصا حتفهم (و) أصيب 21 شخصا، نُقل 14 منهم بالفعل إلى المستشفيات في مدينة لاتاكونجا”.

وفي العام الماضي، لقي 316 سجينا حتفهم خلال أعمال شغب في سجون مختلفة في أنحاء الإكوادور.

ففي يوليو تموز، قُتل 13 سجينا في سجن في سانتا دومينجو، بعد شهرين فقط من أعمال عنف في المؤسسة نفسها أدت إلى مقتل 43 شخصا في مايو أيار.

وقالت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إن نظام السجون في الإكوادور يعاني إهمال الدولة وغياب سياسة شاملة، فضلا عن ظروف السجناء السيئة.

وتضم سجون الإكوادور نحو 33500 نزيل، فيما يتجاوز طاقتها القصوى بنسبة 11.3 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.