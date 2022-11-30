مقتل 15 شخصا بانفجار شمال أفغانستان

قال متحدث إقليمي إن انفجارا وقع في معهد ديني في إقليم سمنكان شمال أفغانستان، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان إمداد الله مهاجر أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في مدينة آيبك عاصمة الإقليم.

وقال مهاجر “وقع انفجار قرابة الساعة 12:45 مساء داخل معهد الجهادية وسط المدينة حيث يدرس الكثير من الصبية”.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار. وقال مهاجر إن تحقيقا بدأ في الحادثة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور وقوع الانفجار، لكنه قال إن عدد القتلى عشرة وإن هناك المزيد من الجرحى.

وقال تاكور “يعمل المحققون وقوات الأمن على تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة التي لا تغتفر وتقديمهم للعدالة”.

وتقول طالبان إنها تركز على إقرار الأمن في الدولة التي مزقتها الحرب منذ سيطرتها على البلاد العام الماضي، لكن وقعت عدة هجمات في الأشهر الأخيرة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.