مقتل 15 شخصا في اليمن بسبب تفجير الحوثيين لمنزل يضم نساءً وأطفالاً

ذكرت مصادر وشهود إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في تفجير جماعة الحوثي اليمنية منزلا بمحافظة البيضاء في وسط البلاد (الثلاثاء 19-3-2024) في حين قالت السلطات المحلية إن عدد القتلى بلغ 15.

وقال شهود لرويترز إن قوات تابعة لجماعة الحوثي فجرت منزلا على رؤوس ساكنيه صباح الثلاثاء في حي الحفرة بمدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء وبداخله أكثر من 20 شخصا بينهم نساء وأطفال.

ويقع التفجير بعد مقتل قريب لأحد الوجهاء المقربين من الحوثيين الذين يسيطرون على البيضاء.

وقال معمر الأرياني وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الواقعة أسفرت عن مقتل 12 فردا أغلبهم من النساء والأطفال فضلا عن بقاء 20 آخرين تحت الأنقاض مشيرا إلى انهيار عدة منازل مجاورة.

وأقرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالمسؤولية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للجماعة العميد عبد الخالق العجري “حدث خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين، كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية”.

وذكر البيان أن التفجير أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين فضلا عن إصابة عدد آخر من السكان.