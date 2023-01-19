الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
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مقتل 15 عسكريا جراء حريق بثكنة للجيش الأرميني

منذ 50 دقيقة
الجيش الأرميني

الجيش الأرميني

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لقي 15 عسكرياً مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة جراء حريق اندلع خلال الليل في ثكنة تابعة للجيش الأرميني، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، الخميس وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان الوزارة: بحسب المعلومات الأولية، قُتل 15 عسكرياً نتيجة حريق اندلع في سرية مهندسي وقنّاصي نخبة… وتُعتبر حال ثلاثة عسكريين خطيرة.

وأفادت الوزارة أن الحريق اندلع اليوم عند الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي (21:30 ت غ الأربعاء) في بلدة أزات في منطقة جيغاركونيك (شرق).

ولم يتمّ تحديد سبب المأساة بعد.

وفي أغسطس (آب) الماضي، قُتل نحو عشرة أشخاص جراء انفجار وحريق تلاه، في سوق تلْقى إقبالاً كثيفاً في العاصمة الأرمنية يريفان. ولا تزال أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، تتعافى من فترة عصيبة مرّت بها منذ حرب عام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة كبيرة وأزمة سياسيّة.

ورغم انتهاء المعارك الواسعة النطاق، فإن التوترات لا تزال موجودة بين الخصمين بشأن حدودهما.

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