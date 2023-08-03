مقتل 15 على الأقل في تحطم حافلة بالمكسيك

قال مسؤولون حكوميون في المكسيك إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرين في تحطم حافلة في ولاية ناياريت الساحلية في الساعات الأولى من صباح (الخميس 3-8-2023).

وقع الحادث عندما انحرفت حافلة الركاب عن طريق سريع لتسقط في واد بغرب المكسيك.

وقالت هيئة الحماية المدنية والإطفاء في ناياريت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “هناك 21 مصابا من مختلف الأعمار تلقوا المساعدة في موقع الحادث إضافة إلى 15 شخصا بلا حراك يجرى العمل لإجلائهم من الموقع”.

وأوضح مسؤولون أن الحادث وقع قرب برانكا بلانكا على الطريق السريع خارج مدينة تيبك عاصمة الولاية، وأضافوا أن حافلة الركاب، التابعة لشركة إيليت، كانت متجهة إلى تيخوانا.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق بعد.

وأظهرت صور نشرها مسؤولون من ناياريت سيارات إسعاف تصطف على الطريق السريع.