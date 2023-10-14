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مقتل 16 روسيا في المواجهات بين حماس وإسرائيل

منذ 8 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب، (السبت 14-10-2023)، مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين في المواجهات بين “حماس” وإسرائيل.

وأضافت أن أن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وجاء في بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: “يؤسفنا الإعلان أنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطني روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو”، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت السفارة الروسية أن مواطنا روسيا بين أسرى إسرائيل لدى “حماس”.

وأشارت إلى أن 8 مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي.

في السياق، شدد المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين مؤكداً أن القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول.

ورأى نيبينزيا أن “التصعيد مقلق للغاية وأن المنطقة على شفا حرب شاملة، وغير مسبوقة”، مشددا على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين، دون إيجاد حل”.

ووزعت روسيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين “كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن”.

كما يدعو مشروع القرار الروسي إلى إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك، معربا عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

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