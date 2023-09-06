مقتل 16 شخصا بهجوم روسي شرقي أوكرانيا.. وزيلينسكي يندد

قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا، الأربعاء، جراء هجوم روسي على مدينة كوستيانتينيفكا بشرق البلاد.

ولم يقدم بودولياك، في تصريحات أدلى بها إلى رويترز، مزيدا من التفاصيل عن الهجوم الذي وقع في المدينة الصناعية القريبة من خطوط المواجهة.

زيلينسكي يندد

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهجوم روسي، الأربعاء، قال إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، من بينهم طفل، وإصابة الكثيرين.

وقال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام إن سوقا وعدة متاجر وصيدلية اصيبوا في هجوم على مدينة كونستانتينوفكا بشرق البلاد بالقرب من ساحة القتال. وتزامن الهجوم مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف.

وقال زيلينسكي “يجب هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن”.