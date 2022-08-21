الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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مقتل 16 شخصا في اصطدام شاحنة بحافلة في روسيا

منذ 3 دقائق
عناصر من الشرطة الروسية

عناصر من الشرطة الروسية

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قالت أجهزة إنفاذ قانون محلية إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة ونقلوا للمستشفى بعد اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة متوقفة في منطقة أوليانوفسك الروسية، الأحد.

وقالت وزارة الداخلية في المنطقة في بيان “وفقا لبيانات أولية، لم يبطئ سائق شاحنة لنقل البضائع الثقيلة سرعته في الوقت المناسب وصدم حافلة صغيرة متوقفة”.

وأوضحت الوزارة أن الحافلة كانت تنتظر في صف من السيارات بسبب أعمال على الطريق في موقع الحادث. وأضافت أن “الحافلة الصغيرة حُشرت بين شاحنتين”.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشرطة الهيكل الخارجي المحطم لما بدا أنها حافلة صغيرة محشورة بين شاحنتين، ثم فرق الطوارئ وهي تفحص السيارة فيما بعد.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

ونقلت الوكالة عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون قوله إن سائق الشاحنة لقي حتفه.

    المصدر :
  • رويترز

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