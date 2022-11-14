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مقتل 16 شخصا في حادث مأساوي جنوبي الجزائر

منذ ساعة واحدة
الطواقم الطبية بالجزائر

الطواقم الطبية بالجزائر

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لقي 16 شخصا مصرعهم ، وجرح 3 آخرون، الاثنين، في حادث مروري مأساوي في ولاية “برج تاجي مختار” جنوبي الجزائر، بحسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية على تويتر، نقلا عن الحماية المدنية أنه “تفحم 16 شخصا وجرح 3 آخرين في مجزرة مرورية بـ #برج_باجي_مختار”.

وذكرت الحماية المدنية في بيان، على صفحتها على فيسبوك: “تدخلت مصالحنا الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين نفعيتين”.

وأضافت أن الحادث وقع “بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 6 على بعد 190 كم اتجاه ادرار”.

ونشرت قناة النهار الجزائرية، لقطات مصورة، لجرحى يصلون إلى المستشفى للعلاج، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن جزائريين اثنين بين العدد الإجمالي للضحايا.

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