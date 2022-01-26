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مقتل 160 عنصرا من ميليشيا الحوثي خلال ساعات

26 - يناير - 2022
التحالف الدولي

طيران التحالف الدولي - أرشيفية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 31 استهدافاً ضد الميليشيا الحوثية في محافظات مأرب والبيضاء وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، أن تلك الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت 160 عنصراً من الميليشيا.

جاء ذلك بعدما بدأت قواته تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من محافظات اليمن، الثلاثاء، كضرورة عسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

ونشر المكتب الإعلامي التابع للجيش اليمني، مقطع فيديو، الأربعاء، أظهر معارك في جبهة حريب، وتقدّم قوات الجيش على مواقع المليشيات الانقلابية في تلك المنطقة، معلنا سيطرته على مفترق الطرق بين مديريتي حريب والعبدية، وعلى منطقتي الفليحة والردهة في جوبا بشكل كامل.

في حين أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بأن ألوية العمالقة تتقدم باتجاه عقبة ملعاء الفاصلة بين مديريتي الجوبة وحريب جنوب مأرب، وتخوض معارك مستمرة لدحر الحوثيين، وسط انهيار وتخبط في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران.

    المصدر :
  • العربية

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