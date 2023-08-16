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مقتل 17 جنديًا من النيجر في كمين قرب حدود بوركينا فاسو

منذ 32 دقيقة
قوات من جيش النيجر - رويترز

قوات من جيش النيجر - رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أنّ 17 جنديًا قُتلوا أمس الثلاثاء، في كمين في منطقة جنوب غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو.

ومع أنّ عدد الهجمات في النيجر يشهد تراجعًا منذ 2021، فإن الأمن ما زال يمثل مشكلة كبرى، لا سيما في جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع مالي المجاورة.

فقد ترك رحيل القوات الفرنسية عن مالي العام الماضي فراغًا أمنيًا أتاح للجماعات ذات الصلة بتنظيمي داعش والقاعدة بالتوسع في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن كتيبة لجيش النيجر تعرضت لهجوم في كمين قرب بلدة تورودي. وأضافت أن ما يزيد عن 100 “إرهابي” قُتلوا.

وتابع البيان: “سرعة رد فعل الجنود واستجابة القوات الجوية والبرية في موقع الاشتباك سهَّل التعامل مع العدو”.

    المصدر :
  • رويترز

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