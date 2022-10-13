مقتل 17 جندياً إثر استهداف حافلة عسكرية بريف دمشق

قتل عدد من الجنود السوريين، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية بريف دمشق.

وقالت إذاعة “شام إف إم” إن عدة جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية في ريف دمشق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

فيما أعلن المرصد السوري، مقتل 17 جنديا وسقوط عدد من الإصابات الخطرة، في التفجير الذي وقع على طريق الصبورة بريف دمشق.

ووفق المرصد، فإن عدد قتلى التفجير مرشح للارتفاع، لوجود عدد من المصابين في حالة خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتل 14 عسكريا ووقع عدد من الجرحى جرّاء تفجير بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق.

وفي شباط/ فبراير الماضي من العام الماضي، أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل جندي وجرح 11 آخرين بتفجير عبوة ناسفة تم زرعها ضمن حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.