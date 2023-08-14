الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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مقتل 18 شخصا جراء انهيارات أرضية في الهيمالايا الهندية

منذ دقيقة واحدة
الفيضانات في الهند- أرشيفية

الفيضانات في الهند- أرشيفية

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قال مسؤولون، الاثنين، إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في منطقة جبال الهيمالايا الهندية مطلع الأسبوع، مع بقاء العشرات محاصرين أو في عداد المفقودين.

تسببت أمطار غزيرة بشكل غير مألوف وذوبان أنهار جليدية في فيضانات قاتلة بالمنطقة الجبلية بالهند وباكستان ونيبال المجاورتين على مدار العام أو العامين الماضيين، إذ ألقى مسؤولون حكوميون باللوم على تغير المناخ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من ولاية هيماتشال براديش بالهند منازل تساوت بالأرض بسبب الانهيارات الأرضية وحافلات وسيارات معلقة على حواف المنحدرات بعد أن انهارت الطرق، وكذلك أظهرت مئات الأشخاص في مواقع الإنقاذ بينما تكابد فرق الطوارئ لإزالة الأنقاض.

واستمر ورود أنباء عن سقوط المزيد من الضحايا اليوم بينما كان رئيس حكومة الولاية سوخفيندر سينغ يتفقد بعض المناطق المتضررة.

وقال عبر منصة إكس، تويتر سابقا، إنه في واحدة من أكثر الحوادث دموية، انهار معبد في شيملا عاصمة الولاية وانتشل رجال الإنقاذ تسع جثث على الأقل.

وقال مسؤولون بالولاية إن أوامر صدرت بإغلاق مدارس ومؤسسات تعليمية أخرى ونقل أشخاص معرضين للخطر إلى ملاجئ آمنة.

    المصدر :
  • رويترز

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