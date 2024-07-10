مقتل 18 على الأقل في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في الهند

قالت الشرطة الهندية إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شمال الهند بعد اصطدام حافلة ركاب بشاحنة مزودة بصهريج لنقل الحليب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال أرفيند تشوراسيا، وهو ضابط كبير في شرطة المنطقة، إن الحادث الذي وقع على طريق سريع في منطقة أوناو بولاية أوتار براديش، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب شرقي دلهي، أدى أيضا إلى إصابة 19 شخصا على الأقل.

وأضاف أن الحافلة كانت في طريقها إلى نيودلهي قادمة من ولاية بيهار بشرق البلاد، مضيفا أن الشرطة ما زالت تتحقق من عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة.

وقال “أخبرنا راكب مصاب أن سائق الحافلة كان يقود السيارة بتهور، وأن الحادث وقع عندما اصطدم السائق بالحافلة في شاحنة لنقل الحليب على الطريق السريع”.